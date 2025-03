"Termovalorizzatore,. Buldorini non è bene informato"

"Termovalorizzatore nelle Marche: il vicepresidente della Provincia è davvero ben informato? Realizzarlo significherebbe aumentare in modo incontrollato le discariche inquinando suolo, aria e acqua". Lo dice Luigi Romagnoli, referente del collettivo ambientalista "Salviamo il futuro" di Potenza Picena.

"Abbiamo letto il post su Facebook di Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia ed esponente della Lega, in cui esprime sostegno alla realizzazione di un termovalorizzatore – scrive in una nota Romagnoli –. Facciamo chiarezza: il termovalorizzatore non rientra nell’economia circolare, e anzi l’incenerimento è al penultimo posto nelle direttive comunitarie e non è stato finanziato da alcun fondo Pnnr. Al contrario, riduce la sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata e vincola le Marche per i prossimi 30 anni a un modello obsoleto".

Per questo, Romagnoli aggiunge ancora: "L’idea che bruciare rifiuti possa ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è fuorviante. Non considera il fatto che la produzione di nuovi materiali richiede enormi quantità di energia, rendendo molto più vantaggioso il riciclo delle materie prime. Buldorini dove si augura che sarà costruito il termovalorizzatore? Nella nostra provincia vicino alla discarica di Cingoli? Aspettiamo risposte. La trasparenza è un dovere verso la comunità".