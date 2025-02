"Termovalorizzatore, solo danni a livello economico e sociale"

"Il Consiglio comunale di Tolentino ha espresso la sua ferma opposizione alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione che potrebbe essere realizzato nel territorio comunale, come si deduce dal nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti". È la premessa di Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Civico 22 e Pci di Tolentino, che spingono per alternative sostenibili. Come espresso dal consigliere di Civico 22 Massimo D’Este nella seduta "il progetto preannuncia la costruzione di un impianto capace di trattare 270.000 tonnellate di rifiuti urbani e 100.000 tonnellate di rifiuti speciali all’anno, con possibili ricadute negative sul traffico, inquinamento e qualità della vita". "A chi propone il termovalorizzatore come soluzione alle discariche –dicono–, evidenziamo che la combustione non elimina le discariche ma al contrario le moltiplica. Un’ opera dannosa sia economicamente, visto che costerà almeno 370 milioni e avrà costi di gestione esorbitanti, sia socialmente".