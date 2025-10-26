"Terra, acqua, aria". In mostra la collezione dell’Istituto salesiano

A un anno esatto dall’apertura del Mubi (Museo della biodiversità), ieri un nuovo allestimento ha inaugurato la mostra "Terra, acqua, aria - La biodiversità nella storica collezione dell’Istituto Salesiano di Macerata", curata da Alessandro Blasetti dell’associazione Amici del museo di storia naturale, in collaborazione con Alessandro Battoni del Cea - Fontescodella e l’associazione Amici del museo di storia naturale. "Terra, acqua, aria" è realizzata con parte – l’altra è nel Museo civico di storia naturale - della collezione salesiana di Macerata, donata al Comune.

Oltre sessanta scatoloni e più di mille reperti della ricca collezione scientifica dell’Istituto sono stati selezionati e trasferiti nello spazio educativo del Mubi. Nata all’interno dei Salesiani a fini didattici ed educativi, la storica raccolta è divenuta nei decenni assai nota a generazioni di studenti maceratesi. Principale curatore ne fu don Augusto Rinaldi. "Questa che inauguriamo non è solo una mostra – spiega Giuliana Pascucci, responsabile scientifica ai Museo civici di Palazzo Buonaccorsi –, ma un’avventura che aiuta a scoprire come sia importante la biodiversità". "È una soddisfazione – continua il vicesindaco Francesca D’Alessandro – inaugurare luoghi che si aprono alla comunità dando con questa donazione la possibilità a tutti, specie ai giovani, di fare esperienza". "Grazie agli Amici del museo di storia naturale – sottolinea l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta – è stato possibile rendere fruibile questa donazione, darle nuova vita. Lo scorso anno abbiamo inaugurato qui la mostra "Inattesi ospiti" e abbiamo avuto oltre mille studenti e 500 altri visitatori". "Questa mostra è un simbolo di continuità – fa presente l’assessore Andrea Marchiori – e ciò che si sta valorizzando è il patrimonio, la continuità con la storia della Casa salesiana e delle persone che ne facevano e fanno parte. Cambiano i temi e le prospettive ma tutto è nel segno della continuità anche con la famiglia Dezi-Ramazzotti (fondatori del Museo di storia naturale) che sta regalando opportunità nuove alle giovani generazioni". Un ringraziamento sentito è stato fatto dal presidente dell’associazione Amici del museo, Emanuele Dezi, ai soci volontari attivi che "hanno permesso di dare un nuovo volto al Museo di storia naturale in via Santa Maria della Porta e che hanno realizzato questo nuovo allestimento al Mubi". Il direttore dei Salesiani, don Francesco Galante, si è soffermato sul senso di questa donazione: "È un gesto di grande gratitudine dei Salesiani a Macerata. Ci siamo sempre sentiti sostenuti, benvoluti e custoditi dalla città. Restituiamo a Macerata qualcosa di bello che i Salesiani hanno custodito".

Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici, ha condiviso il ricordo di chi, come lui, è stato un alunno della scuola dei Salesiani e ha avuto don Rinaldi come professore. Rivedere ciò che poteva ammirare 60 anni fa lo ha emozionato, anche perché "tutto ciò che oggi è facilmente fruibile al Mubi – dice – una volta era quasi irraggiungibile agli studenti più piccoli". È possibile visitare, gratuitamente, la mostra il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13. Le scuole possono prenotare le visite contattando il Cea.