Terra cruda, un archivio aggiornato

Nell’ambito delle attività promosse dall’associazione internazionale ’Città della Terra Cruda’, in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia, il Comune e l’Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana lanciano una call for project nazionale dedicata al tema della costruzione in terra cruda. Consapevoli che l’architettura del futuro dovrà essere effettivamente sostenibile, durevole e in sintonia con l’ambiente e il clima, l’uso della terra cruda in edilizia, come già dimostrato da millenni di storia e da realizzazioni contemporanee, risponde ai requisiti per rientrare nella pratica corrente. "Un anniversario importante per l’Ecomuseo di Villa Ficana, con la concessione del vincolo di interesse monumentale (ai sensi del decreto legislativo 49099) che abbiamo ritenuto opportuno valorizzare attraverso più azioni che possano sottolineare l’importanza del luogo - ha detto l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta (nella foto) -. Abbiamo l’opportunità di far crescere l’Ecomuseo mettendolo in connessione con altre realtà e competenze e allo stesso tempo offrire a tutti l’opportunità di approfondire un tema così attuale come quello della sostenibilità. Il fine della call for project è la conoscenza dello ’stato dell’arte’ e la creazione di un archivio aggiornato dedicato alla raccolta di elaborati da pubblicizzare e condividere nell’ottica della diffusione di buone pratiche". Tutti i progetti presentati saranno custoditi alll’Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana. Una selezione - non esaustiva - degli stessi elaborati sarà presentata durante il convegno "Terra cruda comunità e patrimonio" in programma il 20 ottobre a Macerata. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 1° ottobre 2023. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sul sito www.ecomuseoficana.it