Terranostra: a Treia danze e costumi della Moldavia

È in arrivo a Treia una delle tappe di "Terranostra", il Festival internazionale del folklore organizzato dal Comune di Apiro e dall’associazione Urbanitas. "Terranostra – on tour" sarà questa sera alle 21 in piazza della Repubblica con il gruppo folkloristico della Moldavia Folk Dance Ensamble ’Hora Horita’. Si tratta di un gruppo popolare che è stata fondato nel 1994 a Chisinau capitale della Repubblica di Moldavia dal medico e docente universitario Constantin Schiopu. "La compagnia ha creato un repertorio di autentiche danze popolari rappresentative delle diverse tradizioni folkloristiche del paese - dicono dal Comune -. L’arte interpretativa l’autenticità la varietà dei costumi e l’originalità delle danze hanno portato il gruppo ad ottenere diversi riconoscimenti".