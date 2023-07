"Terre del Tartufo a Fiastra: degustazioni, musica, risate e passeggiate"

Tutto pronto per il nuovo appuntamento de "Le Terre del Tartufo", in programma domani dalle 17 alla terrazza belvedere Ruffella di Fiegni di Fiastra. "Torniamo con la formula itinerante di questa rassegna gastronomica – spiega il presidente dell’unione montana Alessandro Gentilucci –, che ha nel tartufo il suo principale "tesoro": gusteremo lo spritz della Marca di Camerino nobilitato dal Varnelli, e poi salumi, formaggi, legumi e tanto altro". Assaggi di montagna, dunque, in modalità street food, accompagnati da una performance musicale affidata a Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini, con la partecipazione della cantante e attrice Rebecca Liberati, poi incursioni comiche con il Doppiatore Marchigiano (Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci, nella foto) e personaggi in costume curati da Fiastra Fantasy. Al mattino, c’è la possibilità di partecipare a escursioni guidate alle Lame Rosse e alla grotta del Beato Ugolino. Partecipazione gratuita; servizio navetta con parcheggio vicino al Santuario del Beato Ugolino. Info www.terredeltartufo.it.