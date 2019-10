Macerata, 28 ottobre 2019 - Al terzo anniversario delle scosse dell’ottobre 2016, gli sfollati nella provincia di Macerata sono 20.733. Ovvero un po’ meno della metà rispetto all’inizio dell’emergenza, quando i fuori casa erano 43.481. La «fotografia» aggiornata al 25 ottobre 2019 sulla popolazione colpita dal sisma immortala 502 persone del Maceratese in albergo (ovvero 207 famiglie, il 2%); tre anni fa ne erano 9.533.

Sono 15.949 coloro che percepiscono il Cas, il contributo di autonoma sistemazione (pari a 7.429 nuclei familiari, il 77%), mentre 3.647 vivono nelle strutture abitative d’emergenza, le Sae (1.653 famiglie, il 18%). Nelle strutture socio-sanitarie alloggiano 78 persone, in quelle invendute 246 (per 99 famiglie, l’1%). In altre strutture ricettive ci sono 311 persone, per 214 nuclei (2%). La Regione, da inizio sisma, ha versato 220.292.418 euro di Cas, mentre per coloro che vivono negli alberghi 71.429.400 euro (per un totale di 291.721.818 euro). Il costo attuale mensile è di 391.825 euro per gli alberghi e 5.298.180 per l’autonoma sistemazione (per un totale di 5.690.005 euro). Sul fronte macerie trattate/rifiuti pericolosi, il costo stimato per lo smaltimento è 16.506.769 euro.

Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, gli interventi finanziati sono stati 577, di cui 12 caserme, 60 chiese e beni culturali, 75 donazioni, 141 di edilizia residenziale, 241 opere pubbliche e 48 scuole. Su 7.692 pratiche di ricostruzione privata, 3.934 sono in istruttoria (51%), 628 (8%) sono state rigettate (o a cui è stato rinunciato) e 3.130 sono state autorizzate (41%), per un contributo totale concesso di 493.537.702 euro. Sono state presentate 470 pratiche per le attività produttive e 5.974 per il residenziale. Sono state 1248 le richieste per le attività da delocalizzare, di cui 539 autorizzate (il 43%). Le Sae, le soluzioni abitative in emergenza sparse sul territorio, sono 1682 per una spesa complessiva di 158.233.701 euro, tra i costi di fornitura (94.672.716 euro iva esclusa) e i costi delle opere di urbanizzazione (63.560.986 euro).

La maggiore concentrazione di casette si trova a Camerino: 310 Sae per 35.500.463 euro (il 22,4%), seguita da Visso (il 13,5%) con 228 Sae per 21.345.301 euro, e le 210 di Pieve Torina per 17.949.678 euro (11,3%). In merito all’invenduto, sono stati acquistati 119 alloggi per 18.581.347 euro e 32 hanno gli atti da stipulare (per 5.201.531 euro). Un totale di 151 alloggi e 23.782.878 euro, compresi gli oneri e le spese di trasloco e manutenzione.