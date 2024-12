"Terremoto 2016/2017", il libro di Pierluigi Salvati

Presentato alla biblioteca statale di Macerata il libro "Terremoto 2016/2017: nelle Marche i beni storico-artistici allo sbaraglio. Un buon esempio di cattivo governo", pubblicato da Identità Sibillina ets (ente del terzo settore). L’autore, l’architetto Pierluigi Salvati - funzionario del Ministero della Cultura per quarant’anni, di cui trentacinque come funzionario responsabile nelle aree colpite dal terremoto 2016 - esplora le dinamiche di gestione dei beni storico-artistici nelle Marche dopo il sisma, evidenziando criticità come la carenza di coordinamento tra le Istituzioni, la marginalizzazione delle competenze specialistiche e i ritardi nei processi di recupero e restauro. "Il libro propone un approccio etico per la salvaguardia del patrimonio – spiega Identità Sibillina – ponendo l’accento sull’importanza della memoria collettiva e della ricostruzione come occasione per sanare le ferite del territorio". Volume disponibile in formato e-book sul sito dell’associazione: https://www.identitasibillina.it/shop-quaderni/, in formato cartaceo contattando info@identitasibillina.it.