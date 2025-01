Terremoto, chiuso un terzo delle pratiche

A Tolentino in questi otto anni, dal 2016, sono state concluse circa 430 pratiche del sisma su un totale di 1.200 pratiche presentate. Riguardano sia gli edifici con danni lievi (B) che quelli con danni pesanti (E); i lavori per questi ultimi sono partiti soprattutto di recente.

A fare il quadro è l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, che si è insediata due anni e mezzo fa. "Sono state concluse 430 pratiche, quindi circa un terzo del totale – spiega –. Nel 2016 le persone fuori casa erano circa 4mila. Il 2025 sarà l’anno dei cantieri, un periodo intenso in cui vedremo la nostra città trasformarsi giorno dopo giorno. Sarà un anno di disagi, lo so, ma anche di grande speranza: ogni lavoro che adesso, nell’immediatezza, crea difficoltà è un passo verso una Tolentino ricostruita e più forte. Un aspetto fondamentale del nostro lavoro è il monitoraggio dei cantieri privati. Dedichiamo tempo e risorse, attraverso i controlli degli agenti della polizia locale, per garantire che tutti i lavori rispettino gli standard di sicurezza e qualità necessari, con l’obiettivo di assicurare che la ricostruzione sia effettuata in modo corretto. In questo contesto, sono stati conclusi numerosi procedimenti burocratici e pratiche, che hanno finalmente permesso a tante famiglie di tornare a casa dopo un lungo periodo di attesa e incertezze".

Alla conferenza di fine anno, insieme con la giunta, Giombetti ha fatto anche il punto sulle principali opere pubbliche: "Il 2025 sarà l’anno di inizio lavori per il palazzo comunale (per il quale abbiamo ottenuto un incremento di finanziamento da 6,2 a 8,3 milioni), palazzo Fidi ovvero la Bibloteca Filelfica e palazzo Sangallo. È stata scartata da poco la facciata di San Nicola e la fine, dei lavori nel complesso della basilica, è prevista per ottobre di quest’anno. Le scuole sono in fase di progettazione, come Grandi, Lucatelli e il contenitore per la futura Bezzi nell’area campus".

L’assessore ha ricordato poi le due donazioni arrivate a dicembre; una di beni di consumo da parte di un benefattore anonimo, che saranno distribuiti a inizio anno tra scuole, casa di riposo, Centro Arancia. L’altra dall’azienda Modula di Corridonia e consiste in elettrodomestici. Ha lanciato quindi un appello alla cittadinanza: "Comprendo il disagio di chi vive ogni giorno i disagi legati ai cantieri e ai pochi parcheggi disponibili. È una situazione complessa e, credetemi, non priva di difficoltà anche per noi che cerchiamo di gestirla al meglio. Chiedo a tutti un po’ di tolleranza e fiducia: ogni sacrificio oggi contribuirà a restituirci una Tolentino migliore domani".

Lucia Gentili