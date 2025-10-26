Terremoto, l’emergenza infinita: in più di 9mila aspettano la casa

Macerata, 26 ottobre 2025 – Il 26 ottobre 2016, alle 19.10, viene registrata una scossa di magnitudo 5.4 nel comune di Castelsantangelo sul Nera, seguita da un’altra più forte, di magnitudo 5.9 alle 21.18, con epicentro a Ussita. Il 30 ottobre, alle 7.40, la “botta grossa”, da 6.5, con epicentro tra i paesi di Castelsantangelo, Preci, Norcia.

Oggi sono ancora 9.372 le persone fuori casa nel Maceratese, di cui 5.938 percepiscono il contributo di disagio abitativo, il Cda (ex Cas), 3.122 vivono nelle casette e 312 nelle strutture invendute (gli appartamenti al posto delle Sae). A Macerata circa 440 abitanti percepiscono il contributo. Visso è il comune con la percentuale più alta di cittadini nelle casette in rapporto alla popolazione (Istat), con il 44,5% (456 abitanti); a seguire, Muccia con il 41% (326 abitanti), Castelsantangelo con il 39,9% (99 abitanti), Ussita con il 37,7% (149 persone), Pieve Torina con il 31% (377 persone) e Valfornace con il 27,8% (266 persone). E ancora, Fiastra con il 19,6% degli abitanti nelle Sae (127 persone), Monte Cavallo, il Comune più piccolo per popolazione residente con il 15,3% (17 persone), Caldarola con il 14,7% (251 persone) e Camerino con l’9,2% (550 persone).

Il comune con il maggior numero di persone che prendono il contributo, l’ex Cas, è Tolentino: 1.469. Oltre mezzo milione di euro al mese. A seguire Camerino, con 282mila euro circa di Cda, 767 persone (386 famiglie) e Macerata, con oltre 157mila euro per circa 440 persone (226 famiglie). San Severino versa 148mila euro di Cda mensili per 428 persone (204 famiglie) e San Ginesio con 84.600 euro per 215 persone (112 famiglie). A Pieve Torina 183 persone percepiscono il contributo (89 famiglie) per un costo di 64mila euro mensili; a Matelica 175 persone (83 famiglie) per 60.583 euro; a Castelraimondo 167 persone (80 famiglie) per 59.656 euro. A Sarnano 143 persone sono in Cda (65 famiglie) per 53.600 euro complessivi al mese. Dal 2016 a oggi, in questi nove anni, si sono succeduti cinque commissari straordinari alla ricostruzione: Vasco Errani, Paola De Micheli, Piero Farabollini (geologo treiese e professore Unicam, nominato sotto il governo Conte e in carica dal 2018 al 2020), Giovanni Legnini e infine, dal Guido Castelli, che si è insediato nel 2023.