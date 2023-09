Terremoto, il presidente dell’Erap:: "Delocalizzati 14 alloggi popolari"

Presto ci sarà la delocalizzazione di quattordici alloggi popolari del quartiere Madonnetta, a Pioraco. Intanto il presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio annuncia che sono stati "approvati i criteri per la predisposizione del progetto Pioraco Quartiere Madonnetta particolarmente importante, essendo nel cuore del cratere sismico". "Il Comune di Pioraco, tra i più danneggiati a seguito della classificazione dell’area come zona instabile, si è trovato a dover affidare una fase di approfonditi studi geologici all’Università Politecnica delle Marche, poi illustrati alla cittadinanza – spiega Di Ruscio –. Le caratteristiche geomorfologiche del quartiere Madonnetta risultano inadatte alla ricostruzione degli alloggi danneggiati dal sisma e, pertanto, si è prevista la delocalizzazione delle quattordici unità immobiliari di proprietà dell’Erap che insistono in via Sanzio e via Vincenzetti, sussistendo già il finanziamento tramite fondi della struttura commissariale per 1,7 milioni di euro, a cui si sono aggiunti ulteriori fondi con l’ordinanza 41 per uno stanziamento complessivo di più di 3,4 milioni. Grazie alla collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, Regione, commissario e Comune, oggi abbiamo i criteri per procedere alla redazione del bando per prevedere l’acquisto dei quattordici alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica". "Ringrazio i tecnici e il consiglio di amministrazione di Erap Marche per aver accolto la nostra proposta di delocalizzazione, dando contestualmente la possibilità di recuperare il patrimonio edilizio immobiliare inutilizzato – afferma il sindaco Matteo Cicconi – rivitalizzando il centro storico e recuperando immobili altrimenti sfitti senza consumare suolo. La condivisione dei criteri e la conseguente approvazione sono un’occasione per preannunciare la pubblicazione del bando, atteso in tempi brevi, che sarà condiviso anche sui profili social comunali".