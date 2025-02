Terremoto in giunta, sostituiti due assessori

Il rimpasto è servito. Dopo Fabiano Gobbi, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ieri ha revocato le deleghe a Flavia Giombetti ed Elena Lucaroni: non sono più assessori rispettivamente alla ricostruzione e alle politiche sociali e non siederanno più in consiglio. Poi il sindaco ha nominato due nuovi assessori, per ora senza deleghe: la consigliera di Tolentino Popolare Benedetta Lancioni al posto di Gobbi, e l’architetto Isabella Tonnarelli al posto di Lucaroni. Tonnarelli non era candidata, non rappresenta una figura politica bensì un tecnico. Lancioni, assistente sociale, potrebbe avere deleghe affini al suo lavoro. Resta un assessore da nominare; alcuni rumors ipotizzano aperture ad aree politiche diverse. Ma il nodo sarà sciolto nelle prossime ore.

La notizia della cacciata delle ormai ex assessore ha lasciato la cittadinanza incredula, soprattutto per il lavoro svolto finora. "Non abbandoneremo la città" sono le parole che per ora si sentono di dire entrambe. Nel decreto di Lucaroni, il sindaco ha scritto: "I comportamenti dell’assessore già da qualche tempo hanno ingenerato malumori nella maggioranza; tale situazione era nota al sottoscritto fin da marzo 2024, ma è stata segnalata formalmente l’11 ottobre dai capigruppo di maggioranza, compreso quello dell’assessore (Tolentino Civica e Solidale, ndr), i quali hanno manifestato insoddisfazione per la mancata collaborazione e condivisione delle iniziative con alcuni consiglieri di maggioranza".

Poi passa all’ultimo consiglio, dove Lucaroni "ha palesato in maniera forte il suo dissenso" nei confronti della revoca dell’incarico di Gobbi. "L’assessore Lucaroni ha aperto un conflitto verbale con i componenti della coalizione, dissociandosi pubblicamente dalle scelte del sindaco durante il consiglio, che viene trasmesso in diretta streaming e su Video Tolentino, uscendo poi dall’aula in aperto dissenso". Per Giombetti, Sclavi nel decreto dice che ha tenuto "comportamenti che, già da qualche tempo, hanno ingenerato malumori nella maggioranza". Stessa la motivazione della nota dei capigruppo relativamente alla "mancata collaborazione e condivisione delle iniziative", e stesso riferimento al dissenso nell’ultima assise. "Sempre nel medesimo consiglio e in diretta – aggiunge – l’assessore Giombetti ha avuto anche uno scontro verbale con il presidente del consiglio che, si ricorda, è espressione di tutti i consiglieri, per poi abbandonare l’assise. Un comportamento indecoroso e irriguardoso delle istituzioni comunali, e non consono al ruolo e ai doveri gravanti su un assessore".