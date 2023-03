Terremoto in Turchia Parte la raccolta fondi

Il Circolo Acli "Don Lorenzo Milani", in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Recanati, ha lanciato una raccolta fondi a favori degli orfani armeni rimasti soli a causa del terribile sisma che ha colpito Turchia e Siria. Sabato pomeriggio il prof Marco Moroni e il presidente Soms, Piergiorgio Moretti, ne hanno parlato nella Sala degli Stemmi del Comune di Recanati in un incontro dedicato a questo tema ricordando che tra il 1894 e il 1896 vennero uccisi dai due ai trecentomila armeni giudicati "non sufficientemente patriottici". È l’inizio di una serie di massacri che durerà, in maniera più o meno forte, per trent’anni sotto i regimi turchi fino al primo genocidio del XX secolo nel 1915. Recanati, città sempre pronta ad aiutare e solidale con le minoranze, istituì allora un’Opera Pia per gli Orfani Armeni. Oggi, come allora, Recanati, con questa iniziativa, dimostra di essere solidale con chi è scampato da catastrofi naturali e ha perso tutto.