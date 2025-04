Terremoto nel Maceratese, scossa di magnitudo 2.4

Macerata, 16 aprile 2025 - Terremoto nelle Marche, una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) nel Maceratese con epicentro nel territorio di Serravalle del Chienti. Il sisma è avvenuto poco prima delle 5 di questa mattina: esattamente alle 4.56.

La scossa è stata registrata a una profondità di 9 chilometri. Tra i comuni più vicini alla zona dell'epicentro, Monte Cavallo, Pieve Torina, Muccia, Fiordimonte, Pievebovigliana e Visso. Questi quelli nelle Marche. Entro i 20 chilometri dalla zona del sisma ci sono anche Valtopina, Nocera Umbra, Sellano, Foligno, Spello, Trevi e Preci.

La scossa del 21 marzo

Il 21 marzo una scossa con una magnitudo più forte (3.5) è stata rilevata sempre nel Maceratese dall’Ingv a 6 chilometri a nord di Gagliole. Ad una profondità di 9 chilometri. Per fortuna non stati registrati danni alle strutture. Il terremoto era stato sentito bene in diverse parti della provincia, e subito era iniziato il tam tam sui social.