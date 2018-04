Macerata, 12 aprile 2018 – Mentre non si placano le polemiche sui pensili crollati nelle casette antisismiche dopo il sisma di martedì, la terra continua a tremare nelle Marche. Due le scosse di terremoto registrate oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Epicentro tra Muccia e Pieve Torina, la stessa zona dove due giorni fa il sismografo aveva misurato una magnitudo di 4.6.

Il fenomeno più forte si è verificato alle 15.24, a una profondità di dieci chilometri: magnitudo 3.4 (inizialmente era stata segnalata come 3.6 dall'Ingv e poi ricalcolata). Più lieve la scossa segnalata dall'Ingv stamattina, quando un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato a una profondità di otto chilometri.

#terremoto ML 3.6 ore 15:24 IT del 12-04-2018 a 2 km S Muccia (MC) Prof=10Km https://t.co/W7OAFeAjjd — INGVterremoti (@INGVterremoti) 12 aprile 2018

Ciò che non cambia è lo stato d’animo di coloro che vivono nell'area, esasperati dallo stillicidio delle scosse che si susseguono e da una ricostruzione che tarda a dare i suoi frutti. Per manifestare la vicinanza delle istituzioni, domani, venerdì 13 aprile, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, andrà nelle zone colpite. Alle 11.30 sarà nell'azienda Nuova Simoncelli di Belforte del Chienti, mentre alle 13 visiterà Muccia, dove è in programma una riunione con i sindaci del territorio.

GLI ACCERTAMENTI DELLA FINANZA - La Procura di Macerata ha disposto dei controlli sui pensili 'crollati' nelle Sae di Muccia a seguito della scossa di magnitudo 4.6 all'alba del 10 aprile. Verifiche anche sul cedimento di un muretto di contenimento un un'area delle casette. Ad effettuarli è la Guardia di finanza: i controlli rientrano nel fascicolo già aperto dalla magistratura sul reclutamento e sulla modalità di lavoro per la realizzazione delle Sae. Il capo della Protezione civile regionale delle Marche David Piccinini aveva parlato ieri della necessità di rivedere "il fissaggio delle staffe dei pensili", adatto ad una situazione di normalità, ma non alle sollecitazioni e al movimento legato ad una scossa sismica di quella portata.