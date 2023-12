Terremoto nelle Marche, forte scossa nel Maceratese: ecco dove è stata avvertita

Macerata, 16 dicembre 2023 - Terremoto nelle Marche, scossa nel Maceratese. Il sisma è stato registrato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle ore 21.16 con epicentro nella zona di Ussita a una profondità di 11 chilometri.

Terremoto, l'epicentro della forte scossa che si è avvertita nel Maceratese

I comuni più vicini all’epicentro sono Visso; Castelsantangelo sul Nera; Bolognola e Preci (Perugia).

Ma la scossa è stata chiaramente avvertita in molte zone. Percepita in modo chiaro anche nell'Ascolano. Subito è partito il tam tam: in molti scrivono di averlo sentito bene a Teramo, è anche chi lo ha percepito ad Amatrice.