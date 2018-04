Macerata, 11 aprile 2018 - Nuove scosse di terremoto nella notte e questa mattina in provincia di Macerata, la più forte di 3.4 registrata alle due di notte in zona Pieve Torina dove già ieri ci sono stati diversi sfollati (VIDEO). L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato altre scosse di minore entità con lo stesso epicentro anche in mattinata: le più forti di magnitudo 2.3 e 2.4 poco prima delle 8.

Nonostante la paura hanno trascorso una notte relativamente tranquilla gli abitanti del piccolo centro montano e del vicino Comune di Muccia.

Il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci precisa che "non è stato nulla in confronto a ieri", quando la scossa di 4.6 alle 5:11 del mattino ha fatto ripiombare tutti nell'incubo, tornando all'ottobre del 2016 (FOTO). "È un logorio, la gente è stanca. Intanto oggi - conclude il sindaco - andiamo avanti con i sopralluoghi per verificare se ci sono altri danni" (VIDEO).

FOTO e VIDEO / Danni anche nelle casette

I sindaci: "Ripiombati nell'emergenza"