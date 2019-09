Macerata, 22 settembre 2019 - Scossa di terremoto nella notte, in provincia di Macerata: torna a tremare l'area delle Marche già in ginocchio per il sisma di tre anni fa. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 3:28. Il comune più vicino all'epicentro, a 8 chilometri, è Castelsantangelo sul Nera. Il terremoto è stato registrato ad una profondità di 11 chilometri. Gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Norcia (Perugia) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Una decina di giorni fa il premier Giuseppe Conte era stata proprio a Castelsantangelo sul Nera, oltre che a Ussita, per paretcipare a un incontro con il comitato istituazionale sisma al quale hanno preso parte, oltre al governatore Luca Ceriscioli, ben 66 sindaci del cratere marchigiano, presidenti di Provincia e rappresentanti dell’Anci Il quell'occasione Conte rassicurò la popolazione sui tempi della ricostruzione.