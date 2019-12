Fiuminata (Macerata), 26 dicembre 2019 - Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.3, é stata rilevata alle 4.17 di questa mattina nelle Marche, a due km a nord est di Fiuminata, piccolo comune in provincia di Macerata, e a 13 da Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a una profondità di 63 km. Non sono segnalati danni a persone e a cose.

