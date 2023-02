Terremoto oggi Marche: scossa di magnitudo 3.8 a Treia (Macerata)

Terremoto in Turchia, allerta tsunami anche nelle Marche. Poi revocata

Cosa fare in caso di terremoto

Per approfondire:

Macerata, 21 febbraio 2023 – Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nella notte, all’1 e 7 minuti, a Treia, in provincia di Macerata. Secondo l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una profondità di 9 km. Replica alle 4.42 con una scossa di magnitudo 2.5.

L’epicentro dista tre chilometri dalle cittadine di Treia e Pollenza e 9 dai centri di Tolentino ed Appignano.

Paura tra la popolazione, piccoli danni a Treia: qualche frammento di intonaco caduto o piccole crepe. Il sindaco Franco Capponi racconta che “molti, soprattutto che abita ai piani alti, hanno trascorso la notte in auto”. Sono in corso verifiche sulle scuole. Le lezioni a Treia dovrebbero svolgersi regolarmente.

A Corridonia oggi saranno chiuse le scuole per verifiche.

La scossa di magnitudo 3.8 è stata avvertita anche a Macerata, dove la gente è scesa in strada, e anche in provincia di Fermo: il sindaco Paolo Calcinaro sulla sua pagina Facebook racconta di essere stato svegliato e rassicura i concittadini: “quel tipo di epicentro non ha mai dato adito a particolari eventi”.

La terra torna dunque a tremare nelle Marche dopo lo sciame sismico con epicentro in mare partito lo scorso 9 novembre con una scossa di magnitudo 5.7 al largo della costa pesarese e anconetana.