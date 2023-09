Terremoto, simulazione della Protezione civile Tenda in piazza e dimostrazioni con i bambini Volontari della Protezione Civile di Potenza Picena, Civitanova e Montelupone hanno dimostrato come affrontare una calamità naturale in piazza Douhet a Porto Potenza Picena. I bambini hanno partecipato giocando con le lance antincendio.