Terremoto, via alla demolizione dell’hotel Felycita. Sara ricostruito ex novo

Ussita (Macerata), 4 aprile 2024 – Il primo colpo di benna ha scandito ufficialmente l’inizio dei lavori di demolizione dell’hotel Felycita, propedeutici alla ricostruzione ex novo della struttura a lungo simbolo del turismo invernale di Frontignano e poi, suo malgrado, del sisma 2016, che ne ha bloccato per anni attività e speranze. Fino ad oggi, appunto, quando le ruspe hanno iniziato a lavorare.

Un gesto ‘tecnico’ che significa in realtà molto altro per tutta la comunità ussitana, che vede in questo passaggio la ricostruzione che prende forma anche e nonostante iter burocratici non sempre semplici. A illustrare l’intervento di demolizione e ricostruzione il sindaco Silvia Bernardini, insieme con i rappresentanti delle aziende appaltatrici che si occuperanno del progetto: la Fratelli Chiodi Costruzioni, cui è affidata la riedificazione del Felycita, e la Eco Demolizioni.

Smantellamento che avrà particolari caratteristiche di ecosostenibilità: ‘Da una struttura come questa – ha sottolineato Loretta Ticchi, titolare della Eco Demolizioni – riusciamo a recuperare ben il 95% dei materiali e delle macerie prodotte. Ogni pezzo recuperato, attraverso un processo attento di analisi, certificazione e frantumazione, tornerà ad una seconda vita, venendo riutilizzato in altri cantieri, dalla pavimentazione stradale all’edilizia. Siamo onorati di poter associare il nostro nome ad un progetto di ricostruzione di questo territorio. Fare parte di questo percorso ci motiva profondamente, faremo la nostra parte nel rispetto dell’ambiente e della comunità che ci ospita’. Evidenziato da parte del sindaco l’importante impatto ‘emotivo’ che la ricostruzione del Felycita avrà per tutta la popolazione della cittadina, definendo quello di oggi un momento di gioia grande per tutti.

Il nuovo hotel, secondo il calendario dei lavori, dovrebbe essere riconsegnato tra un anno, nel marzo del 2025. L’importo dei lavori è di 3.875.374,27 euro, finanziati con il Decreto Sisma 2016 n. 6318. Il progetto esecutivo è a firma dell’ingegnere Gabriele De Simone. Ciò che forse resterà più impresso di questa giornata sarà l’immagine della commozione di Gianfranco Tombini, proprietario dell’hotel, di fronte al cantiere del suo albergo inagibile da anni.