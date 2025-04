Territorio e ospedale, medici in dialogo per la terapia integrata

Promuovere il dialogo e la collaborazione tra i professionisti della medicina territoriale e quelli ospedalieri, favorendo lo scambio di esperienze per migliorare l’approccio multidisciplinare e integrato nella cura del paziente. Questo l’obiettivo del ciclo di incontri, iniziato sabato e che continuerà il 17 maggio, 18 ottobre e 22 novembre all’hotel Cosmopolitan di Civitanova, organizzato dalla dottoressa Nadia Mosca, direttore medico dell’integrazione ospedale - territorio dell’Ast di Macerata. Il corso è frutto del lavoro dei coordinatori dell’equipe territoriale dei medici di medicina generale Edoardo Ceschini, Marcello Arcangeli, Daniele Massaccesi e Giuseppina Rinaldi. "L’integrazione tra realtà professionali è cruciale per rispondere in modo adeguato alle esigenze di salute della popolazione" sottolinea Mosca. Ogni incontro sarà un’occasione di confronto tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e pediatri. Gli specialisti provenienti da pronto soccorso e medicina d’urgenza, radiologia, pediatria, allergologia, dermatologia, ostetricia e ginecologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, nefrologia e dialisi, chirurgia generale e ortopedia dell’ospedale di Civitanova guideranno la discussione su numerose patologie, trattando casi di frequente riscontro e offrendo soluzioni pratiche basate sulle ultime evidenze scientifiche. "Ringrazio la dottoressa Mosca per l’organizzazione di questi incontri, un’opportunità unica per aggiornarsi sui temi clinici più rilevanti" afferma Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast.