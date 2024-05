Terrucidoro, ora l’impegno anche in politica

Giorgio Terrucidoro, autore di due libri, "Non solo handicap" e "La buona notizia", ha una disabilità sin dalla nascita che lo costringe a muoversi con la sedia a rotelle. Mostra due occhi luminosi e pieni di voglia di testimoniare il suo impegno sociale e politico quando annuncia la sua candidatura alle elezioni comunali, che si terranno l’8 e il 9 giugno, con Fratelli d’Italia a sostegno di Emanuele Pepa, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra. Non ama essere compassionato, anzi si fa portavoce di tutti coloro che vivono una disabilità più o meno grave perché si ribellino contro "ogni forma di pietismo, allo sguardo che ferisce, alle mezze verità o bugie, alle discriminazioni ammantate da una finta bontà che feriscono la persona disabile molto più profondamente rispetto alla presenza di barriere architettoniche quali, ad esempio, una scala di cemento o un ascensore rotto. Non sto dicendo che le barriere architettoniche non devono essere eliminate, ci mancherebbe, ma penso sia necessario un salto di qualità, un cambio di marcia, per raggiungere una parità autentica e sostanziale". Cosa fare? "Vivere la nostra “croce“ con coraggio, dignità e forza, a testa alta, perché solo così possiamo e dobbiamo pretendere dagli altri, in ogni ambito della vita, parità e uguaglianza".

Perché con Fratelli d’Italia? Perché, afferma Terrucidoro, "è stata una scelta naturale, sia per ragioni ideali e antropologiche, che da sempre caratterizzano questa comunità umana e politica, sia per ragioni più strettamente locali, potremmo dire recanatesi. Una volta per definire l’ambito culturale tipico della destra – aggiunge Giorgio Terrucidoro –, tutto veniva detto in tre parole: Dio, patria e famiglia (oggi aggiungerei naturale)". Nella sua presentazione si richiama al responsabile cittadino del partito, Ettore Pelati, suo carissimo amico, che alla presentazione del candidato Pepa, il 17 marzo, nel suo intervento ha detto che Fratelli d’Italia ha un unico obiettivo: "ridare a tutti i recanatesi, nessuno escluso, l’orgoglio di essere tali. Queste ultime parole – conclude Terrucidoro – possono sembrare eccessivamente generiche, astratte, che riempiono l’anima e basta. Invece no, ascoltandole con attenzione, quelle parole dicono molto in quanto esigono senso di appartenenza, impegno concreto, uno sguardo alle generazioni future. Insomma, per usare le parole del nostro candidato sindaco, richiedono un cambio di prospettiva capace di far esprimere alla nostra città le sue infinite potenzialità da troppo tempo soffocate da maggioranze del medesimo colore politico".