Terza corsia sulla provinciale Superstrada, lavori allo svincolo "Si comincia alla fine di agosto"

di Diego Pierluigi

Torna a muoversi l’iter verso la realizzazione dell’attesa terza corsia di viale Pausula a Corridonia che andrà a collocarsi nel tratto tra la svincolo della superstrada e la rotatoria del "Corridomnia Shopping Park", snellendo così il traffico in un punto piuttosto critico. Un segnale in tal senso, per una vicenda lunga oltre dieci anni, è arrivato dal Comune di Corridonia tramite una delibera di giunta dove si è approvata la richiesta del consorzio Eureka, che ha presentato un nuovo permesso a costruire sui terreni di proprietà del Comune e della Provincia, interessati dal progetto, in quanto le precedenti proroghe erano da tempo scadute. "È interesse dell’amministrazione comunale realizzare la terza corsia sulla provinciale 34 – spiega la delibera – per la quale si sono susseguiti diversi incontri con la Provincia per affrontare i disagi conseguenti al periodo di chiusura al traffico del tratto stradale". L’intera opera sarà a carico del consorzio Eureka, composto dalle aziende RemaTarlazzi, Faggiolati Pumps, Lulè e Valpotenza, proprietarie dei terreni della lottizzazione Conce (vicino all’Hotel Grassetti). "C’è stato – illustra Franco Cossiri, presidente della RemaTarlazzi – un tavolo tecnico insieme a sindaco, rappresentati del consorzio, comandanti della polizia locale di Macerata e Corridonia, polizia stradale, vigili del fuoco e Croce Verde e l’impresa Papa che si occuperà dei lavori, dal quale è uscito un verbale, dove si è dettata una serie di fasi da portare a compimento. Il cantiere dovrebbe prendere il via il 28 agosto e poi protrarsi per circa quattro mesi; comporterà l’interruzione della strada, ma è stato studiato un piano di viabilità alternativa, il quale prevede la deviazione del traffico all’interno della zona industriale di Corridonia. Forse si presenteranno alcuni disagi, però poi con la terza corsia realizzata, sarà tutto più fluido. Tra le ipotesi c’era anche quella di lasciare aperta una sola corsia, ma è impossibile portare avanti il cantiere con il traffico vicino. È prevalsa la prudenza, in modo da portare a termine l’opera più celermente, senza far correre alcun rischio agli utenti della strada. Sarà realizzato anche un marciapiede, che consentirà ai pedoni di raggiungere in sicurezza il Corridomnia o l’Eurospin. L’intera portata dell’investimento sarà a carico del consorzio Eureka".