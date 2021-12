Macerata, 1 dicembre 2021 - I numeri parlano chiaro: la campagna vaccinale sta accelerando giorno dopo giorno. In aumento le prime dosi, che ampliano la "copertura" della popolazione, ma anche le seconde e le terze, che accrescono la protezione.

Dalle 10 di oggi, poi, nelle Marche sarà possibile prenotare la somministrazione della terza dose del ciclo vaccinale anche per i soggetti di età pari o superiore a 18 anni (classe 2003 e precedenti), che abbiano effettuato la seconda dose (o il monodose Janssen) da almeno cinque mesi. Una platea, questa, (18-39 anni) che nelle Marche comprende 260mila residenti, 43mila dei quali hanno effettuato la seconda dose da oltre cinque mesi e, dunque, possono accedere alla dose booster.

L’assessore regionale alla Salute, Filippo Saltamartini, vuole incrementare le vaccinazioni in vista delle festività allestendo stand nei centri commerciali e nei supermercati rafforzando l’organizzazione vaccinale. E veniamo ai numeri. Escludendo il primo novembre, giorno di festa, il 2 novembre nelle Marche le somministrazioni complessive sono state 3.970; dieci giorni dopo, però, il 12, sono state 6.569, per arrivare al picco di 11.220 il 26 novembre. Un trend in crescita: quota diecimila somministrazioni è stata superata anche nella giornata del 25 novembre. Fino a domenica scorsa, le iniezioni nelle Marche erano state quasi 160mila. In tutto, ad oggi, sono state somministrate in regione 2.380.266 dosi: 1.163.447 prime dosi, 1.069.873 seconde dosi, 146.946 terze dosi.

Per quanto riguarda, nello specifico, la terza dose, quelle somministrate in provincia di Macerata sono 25.384 (il 12,7% rispetto alla platea totale); quelle in provincia di Ancona 49.589, quelle in provincia di Ascoli 25.115, quelle in provincia di Fermo 14.715 e quelle in provincia di Pesaro 32.143. Nel Maceratese la percentuale più alta di somministrazioni – il 79,8% – riguarda gli ospiti nelle strutture residenziali; seguono gli anziani over 80 (38,6%) e i soggetti vulnerabili e fragili (il 30,4%). Ormai ha ricevuto la terza dose la metà (49,1%) degli operatori sanitari che, come si ricorderà sono stati i primi a vaccinarsi e, dunque, anche i primi – insieme agli anziani – a vedere ridotti gli anticorpi.

Al momento ha ricevuto la terza il 12,7% dei vaccinati maceratesi con due dosi: solo Fermo registra una percentuale più bassa (12,2%), mentre Ascoli viaggia col 17%, Ancona col 14%, Pesaro col 13%. Tra i settantenni la terza dose è stata somministrata, nel Maceratese, al 14,1% di chi ha fatto le due dosi, mentre tra i sessantenni siamo al 7,9%. Percentuali ancora basse nelle altre fasce d’età, anche se in continua crescita. Tanto più che non tutti hanno ancora maturato i cinque mesi dalla seconda dose. In ogni caso, come è stato detto, si corre contro il tempo: solo attraverso la vaccinazione, oltre che con comportamenti responsabili, si potrà contenere la quarta ondata della pandemia e andare incontro alle prossime festività con maggiore serenità.

Le prenotazioni sono possibili tramite sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure con il numero verde 800.00.99.66 dalle 8 alle 20 e con le altre modalità attivate da Poste italiane nonché anche dal sito regionale. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni. Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria), tramite i portalettere che consegnano la posta a casa o inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta del luogo e della data dell’appuntamento).

Una volta avviata la prenotazione, viene immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al punto di vaccinazione. "Per snellire i tempi di attesa – fanno sapere dalla Regione – è utile presentarsi al punto vaccinale con la modulistica (anamnesi e consenso informato) già compilata".