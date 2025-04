Terza laurea all’università per Spinelli

A quasi novant’anni, Italo Spinelli non ha mai smesso di farsi domande. Per cercare risposte è arrivato, da Finale Emilia in provincia di Modena, a Macerata. E proprio nell’Aula Magna di Filosofia dell’Università di Macerata martedì, per la terza volta, si laureerà. Una domanda, su tutte, l’ha portato a cercare risposte. ‘Dove finisco le anime dopo la morte?’. Il suo cammino inizia così a 79 anni, dopo la perdita della moglie Angela, desideroso di capire cosa resti delle persone amate quando se ne vanno. "Non so se ho trovato una risposta – dice oggi – ma so che Angela sarà con me, anche martedì, quando discuterò la mia tesi".

Operaio per una vita alla Fiat di Modena, prima come montatore poi come programmatore, e ancora prima materassaio. È nato a Finale Emila, dove vive ancora oggi. "Martedì, dopo la discussione a Macerta, torno a casa". E così, dopo le due lauree, una triennale in Filosofia e una magistrale in Storia, martedì all’Università di Macerata Spinelli discuterà la tesi per diventare dottore magistrale in Filosofia. Il titolo del lavoro è ambizioso quanto il suo autore: un’indagine sulla figura di Giordano Bruno, pensatore rivoluzionario del Cinquecento, arso vivo per le sue idee. "Forse avrei potuto scegliere un argomento più semplice, ma Bruno è stato un grande – racconta –. Diceva che l’universo è infinito, che la Terra non è al centro di nulla. Per la Chiesa non poteva andar bene. L’hanno tenuto otto anni in carcere prima di bruciarlo".

A seguirlo in questo viaggio accademico è stata la professoressa Arianna Fermani. "Con lei ho un rapporto speciale – dice Spinelli con gratitudine –. Mi ha spronato a iniziare e mi ha seguito in tutto il percorso. E così mi ha aiutato a lenire il dolore per Angela". Martedì in aula ci saranno i suoi affetti più cari: la figlia, il genero, una nipote.