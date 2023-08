Terza opera del Mof Lucia di Lammermoor ricca di sorprese e un grande sfondo bianco

Il muro dello Sferisterio come una grande "tela bianca" su cui, grazie alla tecnica del videomapping, saranno proiettate delle immagini che andranno a riprodurre l’ambientazione scozzese. E poi ad accompagnare la celebre "scena della pazzia" sarà glassarmonica, strumento di rara esecuzione che Donizetti stesso aveva previsto in partitura per caratterizzare timbricamente la perdita della ragione della protagonista, e che spesso viene invece sostituito dal flauto. Sono solo alcune delle soprese previste per sabato allo Sferisterio quando, alle 21, andrà in scena "Lucia di Lammermoor", terza opera in cartellone del Macerata Opera Festival. Questa sera, però, un primo assaggio sarà offerto agli under 30, con l’anteprima dedicata ai giovani. Lo spettacolo, realizzato in coproduzione con le Chorégies d’Orange, vedrà sul palco Ruth Iniesta (Lucia), Dmitry Korchak (Edgardo) e Davide Luciano (Enrico), Mirco Palazzo (Raimondo) guidati da Jordi Bernàcer. Completano il cast Paolo Antognetti (Arturo), Natalia Gavrilan (Alisa) e Gianluca Sorrentino (Normanno). In buca la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana, il coro lirico marchigiano "Vincenzo Bellini" diretto da Martino Faggiani e la Banda Salvadei. Lo spettacolo porta allo Sferisterio un vero e proprio angolo di Romanticismo letterario, nel quale è messa in luce la struggente vicenda di miss Lucia, che soccombe al cinismo di chi osteggia per interesse personale i suoi sentimenti. La regia è di Jean-Louis Grinda, le scene di Rudy Sabounghi, i costumi di Jorge Jara. Dopo il debutto, repliche lunedì, giovedì e sabato prossimi. Vendita dei biglietti su sferisterio.it e alla biglietteria in piazza Mazzini.