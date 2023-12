"Terza sede per il liceo, iscrizioni a rischio"

In pochi hanno risposto all’appello del sindaco Bravi per garantire una sede idonea e sicura agli studenti del liceo Leopardi. Motivo dell’assemblea pubblica di ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune, era la preoccupazione che si è ormai alla fine dell’anno senza avere da parte della Provincia un piano chiaro di dove gli studenti in esubero nella storica sede di palazzo Venieri - poco più di 100 ragazzi e 5 classi - oggi ospiti nelle aule della scuola media Patrizi, dovranno svolgere le loro lezioni a partire dal rientro in classe dopo le vacanze natalizie. A dar man forte all’impegno assunto da Bravi si è costituito in questi giorni anche il "Comitato a sostegno del liceo Leopardi Recanati" composto da genitori, docenti, studenti e cittadini con l’obiettivo – si legge in una nota – della "tutela dell’identità della comunità scolastica e delle sue sedi, nonché la valorizzazione del liceo Leopardi di Recanati e del ruolo culturale che esso rappresenta sul territorio". Il presidente Marco Mataloni, coadiuvato da Luigi Piscitelli, vice presidente, e da Fabio Marconi, segretario, oltre al Consiglio direttivo hanno subito aderito all’iniziativa del sindaco preoccupati che "senza una terza sede per il Liceo sono fortemente a rischio le iscrizioni per il prossimo anno scolastico".

Nel frattempo arriva, invece, da parte di Fratelli d’Italia la bocciatura piena dell’iniziativa di Bravi perché – sottolinea il capogruppo Simonacci – "ci sono già delle soluzioni possibili come quella dell’attuale Bonifazi che non altererebbero né la continuità della sede né la tematica dei trasporti". Tanti i dubbi sollevati dal partito della Meloni fra cui perché chiedere soldi ai cittadini quando il servizio scolastico è compreso nelle tasse che quegli stessi imprenditori chiamati a raccolta hanno già pagato?" Dubbi che sono stati chiariti, almeno in parte, ieri sera durante l’assemblea che è stata, però, obbligatoriamente interlocutoria anche perché c’era – come ha sottolineato il capogruppo PD Andrea Marinelli – un "convitato di pietra", e cioè la Provincia che ha la piena competenza delle scelte, Ente più volte, ieri sera, messo sul banco degli imputati. Un’assenza sottolineata anche dall’unico imprenditore intervenuto al dibattito, Michele Casali del gruppo editoriale Eli: "Noi da sempre siamo vicini alla scuola e alle sue attività e siamo pronti a fare la nostra parte. Questo, però, quando sarà chiara la scelta della sede e altrettante chiare le difficoltà da superare. Inoltre abbiamo bisogno di avere rapporti con chi ha la responsabilità e la competenza della risoluzione del problema e certezza della normativa da seguire".

Antonio Tubaldi