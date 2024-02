Terzo festival ’Torpedine’. Sold out per tutti i concerti

Tre concerti tre soldout per la terza edizione di "Torpedine", il festival di musica elettroacustica e arti visive, organizzato dall’associazione Nuova Musica con la compartecipazione del Comune e la collaborazione del Museodelsynt e AcusmatiqMatme, curato e realizzato da Gianluca Gentili e Paolo F. Bragaglia. "Un weekend dedicato al contemporaneo, un festival che cresce di anno in anno occupandosi di esplorare un genere musicale che si compone di nuove tecnologie, ma riesce a dialogare con gli strumenti più classici ed originali – commenta l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Una ricerca che affascina molti giovani, che incuriosisce e permette di ascoltare nuove sonorità che ci connettono spesso anche ai suoni della natura". Ad aprire la rassegna sono stati Giuseppe Franchellucci e Stefano Pilia che sabato scorso hanno presentato, in prima assoluta, un adattamento per violoncello, chitarra elettrica ed elettronica dell’opera "Spiralis Aurea" dello stesso chitarrista e compositore genovese Stefano Pilia. A seguire Massimo Pupillo, fondatore degli Zu, ha presentato in anteprima la sua ultima opera "Industrial slave" ispirata al movimento musicale/elettronico e industriale degli anni 80 e 90 accompagnato da un visual live di grande impatto visivo ed emotivo. Domenica invece, prima del concerto finale, sono state presentate dieci opere audiovisive selezionate per la terza edizione della call internazionale "Landascape23" curata dal collettivo Zeugma e che chiama a raccolta sound artist e video artist per proporre una riflessione sul vasto tema del paesaggio. All’alta qualità dei video presentati è seguito poi il concerto di Vincenzo Vasi che ha incantato il pubblico con la sua performance di solo Theremin Braccio Elettrico.