Terzo mandato. Salvare il soldato Mastro

"Alla fine cercheranno di salvare Mastrovincenzo". Il chiacchiericcio nel mondo del Pd è a livelli particolarmente alti dopo l’incredibile giovedì che ha portato al rinvio della direzione regionale convocata per il regolamento sulle candidature. Il partito è andato in tilt sul divieto del terzo mandato che era stato messo nero su bianco e che dunque metterebbe fuori gioco dalle prossime elezioni regionali il fermano Fabrizio Cesetti e gli anconetani Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora, tutti arrivati al secondo mandato e pronti a candidarsi ancora. Riguarderebbe anche l’ascolana Anna Casini, che però ha già deciso di tirarsi indietro.

C’è però una differenza non di poco conto fra coloro che puntano al tris: Mastrovincenzo fa parte della maggioranza del partito, ha sostenuto la segretaria regionale Chantal Bomprezzi e per questo si è sentito tradito quando ha letto il regolamento che lo escluderebbe. Ieri ad Ancona è stato visto attaccato a Ricci durante il tour nel capoluogo regionale, quasi a marcare il territorio. Ma come si fa a salvare Mastrovincenzo? L’unico modo pare tornare all’ipotesi iniziale: chi ha fatto due mandati, chiede di fare il terzo e la richiesta viene sottoposta al voto della direzione regionale, nella quale, avendo i numeri favorevoli, Mastrovincenzo potrebbe farcela. Più difficilmente ce la farebbe invece Manuela Bora, cosa che non dispiacerebbe alla Bomprezzi – sostengono in molti nel partito – la quale sarà tra i candidati del collegio di Ancona e avrebbe bisogno di togliersi di torno pericolosi concorrenti alla sua elezione. Il rischio è che si finisca per fare "figli e figliastri" per il terzo mandato. Ma nel Pd è tutto possibile.

r. f.