Terzo posto al premio Navarro per Loretta Minnozzi con il libro "La favorita del Re"

L’autrice Loretta Minnozzi conquista il terzo posto, con il romanzo "La favorita del Re", alla 15esima edizione del premio Navarro. La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi a Sambuca di Sicilia in concomitanza con l’ottavo Convegno di studi Navarriani, alla presenza del presidente Gaetano Enrico Giovanni Ferraro del Lions Club Sambuca Belice, richiamando sindaci, dirigenti scolastici, professori universitari e giornalisti da tutta l’Italia. "Quest’anno ci sono arrivate duemila opere da selezionare – ha spiegato Enzo Randazzo, presidente della giuria –. Il premio Navarro è aperto a tutti, gratuito ed è un inno alla cultura e porta fortuna. È per tale motivo che abbiamo deciso che chi oggi non è presente a ritirare personalmente, decade e sarà considerato rinunciatario del premio".