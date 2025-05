Terzo posto per Giulia Latini nel gran finale di "Compìta"

È stata Giulia Latini studentessa del 5E del liceo scientifico Leopardi di Recanati a meritare il terzo posto del "Premio Leopardi 2025" nell’ambito della giornata conclusiva di "Compìta", il corso di formazione per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui il liceo recanatese è capofila.

L’alunna Latini è stata premiata dal prof. Alessandro Spalletti (docente di Lettere) che, insieme alla prof.ssa Valentina Capradossi (docente di Filosofia), entrambi in organico al Leopardi, e alla prof.ssa Maria Emanuela Graciotti (docente di Lettere, Liceo Da Vinci di Jesi), ha corretto gli elaborati, tutti di altissimo livello, a fronte di una prova molto impegnativa incentrata sull’analisi del testo leopardiano "Il tramonto della luna".

La motivazione del premio sottolinea come nell’elaborato ci sia "una solida e puntuale analisi del testo proposto, dimostrando un’ampia e approfondita conoscenza della produzione del poeta di Recanati". Inoltre si evidenzia come ci sia "una notevole competenza nella rielaborazione, arricchita da numerosi e acuti collegamenti. La riflessione conclusiva sul potenziale "salvifico" della letteratura per l’individuo testimonia una spiccata sensibilità verso il valore della parola scritta".