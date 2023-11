Terzo rialzo di fila per il metano

"L’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) a ottobre ha rilevato un incremento del 12% del prezzo del gas per i clienti del servizio di maggiore tutela. È allerta massima, visto che si tratta, del terzo rialzo consecutivo, che – per di più – avviene alle porte della stagione invernale". È quanto denuncia la Federconsumatori di Macerata, evidenziando come con questo aumento la spesa per la famiglia tipo tra novembre 2022 e ottobre 2023 sia di 1.457 euro, al lordo delle imposte, in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente (novembre 2021 - ottobre 2022), quando il costo era su livelli elevatissimi. "In questo contesto le incertezze e la mancata chiarezza del governo sul rinvio del mercato tutelato, annunciato e mai messo in atto, non fa altro che accrescere il disagio, le difficoltà e la sfiducia dei cittadini, che numerosi si stanno rivolgendo ai nostri sportelli per chiedere assistenza". Secondo l’associazione è inaccettabile l’abbandono delle misure per agevolare le famiglie, che andrà ad aggravare un quadro sociale già fortemente compromesso. Il governo, poi, dovrebbe prorogare il mercato tutelato per un tempo congruo e istituire un fondo per contrastare l’avanzata della povertà energetica.