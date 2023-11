Terzo trimestre positivo: crescono le imprese

Il terzo trimestre 2023 si chiude con una dinamica positiva per il numero delle imprese marchigiane. Il punto è dell’Ufficio studi di Confartigianato Marche: nella regione il tasso di crescita segna il + 0,19%, inferiore al + 0,26% della media italiana. Nel terzo trimestre 2022 il tasso di crescita marchigiano era al + 0,07%. Nelle Marche le imprese registrate sono 154.792 e nel terzo trimestre 2023 si segnalano 1.413 iscrizioni (erano 1.389 nel terzo trimestre 2022) e 1.118 cessazioni non d’ufficio; il saldo derivante è di + 295 imprese. Tra le province il saldo più importante nella bilancia natalità-mortalità è a Macerata, con un + 81 (339 iscrizioni e 258 cessazioni per 34.565 imprese registrate); a seguire, Ascoli con un +73 (218 iscrizioni e 145 cessazioni per 23.868 imprese registrate), e il Fermano con 193 iscrizioni, 153 cessazioni e saldo di + 40 sulle 19.176 imprese registrate. In termini percentuali, la performance migliore è di Ascoli con un tasso di + 0,31%, seguono Macerata con + 0,23% e Fermo con + 0,21%. Al momento si registrano in regione 40.098 imprese, con 539 iscrizioni e 489 cessazioni non d’ufficio: il saldo è di + 50 imprese, in rallentamento rispetto alla rilevazione precedente ma migliore rispetto al terzo trimestre 2022.