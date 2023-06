Tesi di laurea dedicata alla città Premio in denaro per tre ragazzi

Sono stati consegnati al Teatro Piermarini, in occasione della celebrazione della festa del 2 giugno, gli attestati dei vincitori della prima edizione del Premio Città di Matelica, una novità assoluta fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura che onorerà di un premio in denaro tre giovani ragazzi che hanno presentato la propria tesi di laurea su temi inerenti al territorio, alla storia, alla società e all’economia del Comune di Matelica. A comporre la giuria tre esperti: il geologo Paolo Boldrini, i docenti Antonio Trecciola ed Angelo Antonelli, i quali hanno spiegato che "i lavori premiati serviranno a valorizzare ed arricchire il patrimonio di ricerche sulla nostra città, con l’auspicio che possa proseguire negli anni a venire". Premiati sono stati: Laura Del Gobbo con una laurea magistrale presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino con tesi dal titolo "Studio osservazionale degli studenti della scuola primaria focalizzato sulla biodiversità, il benessere animale e l’utilità"; Simone Romagnoli con una laurea triennale presso la Scuola di Scienze e Tecnologia – Sezione di Geologia dell’Università di Camerino con titolo "Proposta di interventi di ingegneria naturalistica per la mitigazione dell’invarianza idraulica: un sostegno alla biodiversità"; Susanna Mari con una laurea triennale all’Università di Urbino – Dipartimento di Studi Umanistici su "La chiesa di Sant’Agostino a Matelica: un’analisi delle fasi costruttive e del patrimonio pittorico".

Matteo Parrini