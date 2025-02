Tesseramento Cisl in crescita: "Il nostro impegno è costante"

Cresce il numero di marchigiani che scelgono di affidarsi alla Cisl per la loro tutela e rappresentanza sindacale. È quanto emerge dalla lettura dei dati relativi al tesseramento, chiuso al 31 dicembre scorso, con 156.681 iscritti, 2.000 in più rispetto al 2023, con picchi di crescita, in particolare, nei settori del manifatturiero e dei servizi. Rimane solida anche la base associativa tra i dipendenti del pubblico impiego, nella scuola e nel commercio. Per i pensionati il dato resta positivo, sebbene sia stata registrata una lieve diminuzione dovuta all’allungamento dell’età pensionabile e ai decessi. Tra tutte le Cisl regionali in Italia, quella marchigiana si colloca al primo posto in rapporto al totale della popolazione. "Sono numeri che confermano la fiducia crescente dei lavoratori e dei pensionati marchigiani verso la Cisl, grazie anche alla nostra presenza capillare sul territorio regionale", commenta Marco Ferracuti, segretario generale della Cisl Marche. "Il nostro impegno costante – prosegue – è quello di garantire una rappresentanza forte e competente in grado di rispondere alle sfide del mercato del lavoro e di tutelare i diritti di tutti i nostri iscritti". Un aspetto significativo è la composizione degli iscritti attivi, vale a dire coloro che lavorano nei vari settori sindacalizzati: nel 2024 oltre il 52% degli iscritti è composto da donne e il 47,7% da uomini, un’inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, che conferma comunque una distribuzione di genere sostanzialmente equilibrata all’interno dell’organizzazione. Altro dato interessante riguarda la provenienza degli iscritti: l’86% è nato in Italia, mentre il restante 14% è nato all’estero, evidenziando la diversità culturale presente tra gli aderenti alla Cisl Marche, che continua ad essere un punto di riferimento per il mondo del lavoro e per le categorie più vulnerabili, rafforzando il suo ruolo nel panorama sindacale marchigiano.

f. v.