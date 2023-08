Tesserini di caccia, via alla consegna

Dal 16 agosto, allo sportello Urp del Comune (viale Trieste 24), saranno in distribuzione i tesserini di caccia per la stagione venatoria 20232024. Per il ritiro è obbligatorio prenotare un appuntamento al numero 0733-256347. La distribuzione avverrà dal lunedì al venerdì (8.30-12.30), martedì e il giovedì anche 14-16.