Primo test di accesso a Odontoiatria, alla Link si presentano 3 studenti

Macerata, 24 ottobre 2025 – Si è svolta ieri la prova di accesso al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della Link University, nella nuova sede maceratese di Villa Cola. Inaugurata poche settimane fa - sulla scia di numerose polemiche da parte di rettori e docenti degli Atenei pubblici delle Marche ed esponenti politici, che ne lamentavano la competizione con l’offerta statale su un territorio già martoriato dai tagli al Fondo di finanziamento ordinario - la facoltà ha accolto tre studenti interessati a frequentarne il corso magistrale, dal costo di circa 20mila euro annui. Una prima scrematura alla quale seguirà l’apertura di altri bandi e conseguenti test d’accesso nei prossimi mesi.

“Avevamo aperto lo stesso bando anche su Roma – spiega Antonio Di Giacomo, responsabile dell’orientamento Link –, entrambi dedicati al corso magistrale in Odontoiatria. Sapevamo già che non ci sarebbe stata una forte adesione perché i candidati hanno già preso una decisione riguardo al semestre filtro delle Università. Il nostro bando, quindi, è una sorta di paracadute nel momento in cui quest’ultimo non vada a buon fine”.

Continua poi, passando ai numeri: “Abbiamo avuto 9 domande a Macerata e 19 candidati a Roma; a Macerata tre studenti hanno sostenuto il test, a Roma 15. C’è da dire che tre dei candidati avevano fatto richiesta per entrambe le sedi, scegliendo poi di sostenere il test nella capitale. È stata una verifica per misurare l’interesse nei confronti della facoltà Link, alla quale seguiranno i bandi veri e propri a dicembre e gennaio. Ci muoveremo anche in base alla graduatoria nazionale, prevista per metà gennaio prossimo. Per quanto riguarda questa prima prova di accesso, comunque, i candidati già oggi (ieri, ndr) hanno visto l’esito sulla loro pagina personale”.

Una volta finalizzate le iscrizioni, inizieranno le lezioni in sede. Spiega Di Giacomo: “Il 15 novembre si inizierà con una valutazione delle competenze dei candidati, che dovranno avere conoscenze capaci di coprire almeno il 50% delle materie proposte; altrimenti dovranno seguire gli Ofa (obblighi formativi aggiuntivi), corsi adatti a colmare le lacune riportate in fase di valutazione. L’Ateneo Link ha un obiettivo importante – conclude poi il responsabile dell’orientamento –, essere vicino alla popolazione in maniera concreta. Per questo abbiamo in programma delle attività sociali e di assistenza che ci permetteranno di fornire servizi odontoiatrici a chi non può permettersi di pagare il dentista a prezzo pieno”.