Test, monitoraggi e screening: parte la sperimentazione della ’farmacia dei servizi’

Si parlerà di "Farmacia dei servizi", lunedì, nel seminario riservato ai farmacisti che hanno aderito alla sperimentazione. "È da sottolineare – ricordano Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche, e Marco Meconi, coordinatore di questo progetto – che la sperimentazione prevede che vengano sottoposti alle prestazioni gratuite solo i cittadini che hanno i requisiti previsti dal progetto: anziani, soggetti fragili e cittadini selezionati dal sistema sanitario". "Solo se la sperimentazione riuscirà a fornire utili spunti sulle esigenze dei territori in termini di prestazioni sanitarie – evidenzia Ida Kazcmarek, presidente di Federfarma Macerata – allora la farmacia di comunità diventerà, dal nuovo anno, una ulteriore e qualificata sicurezza per i cittadini". La sperimentazione ha un significato particolare perché riconosce il valore anche delle aree interne: è garantita ai cittadini nell’immediato futuro la possibilità di avere servizi sanitari appropriati. Il farmacista potrà assicurare di nuovi servizi ottimizzando la spesa farmaceutica attraverso l’uso corretto dei medicinali e il monitoraggio dell’aderenza alla terapia per il diabete e la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Si prevedono, tra l’altro, servizi di telemedicina come l’holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma, autospirometria, ma anche un rafforzato supporto allo screening per la prevenzione del tumore del colon retto e l’avvio del fascicolo sanitario elettronico.