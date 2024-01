Testi per bimbi, parte un corso di formazione

Partono i corsi di formazione del progetto "Terre che leggono" dedicati alla letteratura per bambini e ragazzi rivolto a bibliotecari, insegnanti, librai, genitori e curiosi. I corsi sono gratuiti mentre gli appuntamenti si terranno in parte alla biblioteca "Mozzi Borgetti" di Macerata e in parte alla biblioteca "Zavatti" di Civitanova. Il corso di formazione denominato "Dove vanno le anatre d’inverno - Lettura, letteratura e giovani adulti (14-17 anni)" sarà a cura dell’Associazione culturale Hamelin di Bologna e riguarda la narrativa per "giovani adulti" e ha l’obiettivo di tentare una mappatura degli elementi cui porre l’attenzione per avvicinare un lettore o una lettrice giovane ad un testo letterario, tentando di costruire una piccola bibliografia condivisa di testi utili. Questi, nel dettaglio, gli appuntamenti: si comincia lunedì, dalle 15 alle 18 a Civitanova, lunedì 5 febbraio, dalle 15 alle 17, online, giovedì 15 febbraio, dalle 15 alle 18 alla biblioteca di Macerata, martedì 27 febbraio, dalle 15 alle 17, online, martedì 12 marzo, dalle 15 alle 18 a Civitanova, mercoledì 27 marzo dalle 15 alle 17, online e giovedì 18 aprile, dalle 15 alle 18 a Macerata. Posti limitati, per iscriversi utilizzare il form: https://forms.gle/PHE3Dk9RPBzMs9A97.