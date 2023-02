Testimonial il ct Roberto Mancini

Il progetto dell’associazione Unbeatables può contare su un testimonial d’eccezione, il ct della Nazionale Roberto Mancini. "Unbeatables" è un’ associazione di ex atleti e sportivi affetti da

cardiomiopatie aritmiche congenite nata nel 2016 per offrire supporto ai

pazienti e alle loro famiglie, per diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica e per sostenere la ricerca scientifica per la

prevenzione della morte cardiaca improvvisa. La prima tappa del progetto "Una scossa al cuore" è stata la città di Ancona, grazie a grandi donatori saranno installati 12 totem con defibrillatori in città. Se l’iniziativa a Macerata andrà in porto, il Comune e le istituzioni sanitarie locali potrebbero organizzare corsi Blsd in corrispondenza delle piazze dove sono stati posizionati i totem con defibrillatori, simulando vere e proprie emergenze.

c. g.