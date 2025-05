Testimonianze e incontri con Emergency

Emergency al Lido Cluana con l’evento ‘R1PUD1A’. Da giovedì a domenica una serie di incontri e testimonianze per dire che esiste un’altra via rispetto al riarmo, quella dell’articolo 11 della Costituzione, dove è sancito che l’Italia ripudia la guerra. Venerdì (ore 21) intervento di Vito Alfieri Fontana, ex fabbricante di mine antiuomo, che nel 1993 con l’avvio della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo, guidata in Italia da Gino Strada, ha chiuso con l’azienda di famiglia e si è dedicato allo sminamento lungo la dorsale minata dei Balcani. La serata sarà accompagnata dalla voce della cantautrice Serena Abrami e dal musicista Enrico Vitali.

Sabato alle 21 si parla di Afghanistan dove Emergency, dal 2001, ha aperto ospedali e ambulatori salvando la vita a milioni di persone. Sarà proiettato il documentario Long Night di Lynzy Billing, saranno presenti donne afghane accolte nel progetto ‘Sai era domani’ che porteranno la loro testimonianza.

Domenica alle 18 incontro dal titolo ‘Francesco e la gestazione del mondo nuovo’ con il docente di filosofia teoretica dell’Università di Macerata, Roberto Mancini, intervistato dal volontario di Emergency Dante Guglielmi. Da giovedì a domenica, dalle 16 alle 20, e il fine settimana anche al mattino, dalle 10 alle 13, sarà possibile visitare l’esposizione fotografica che racconta il lavoro della Life support nel salvataggio di vite nel Mar Mediterraneo e i progetti di Emergency nel mondo per la cura delle vittime della guerra e della povertà nel mondo. Informazioni sulla campagna Ripudia nel sito www.ripudia.it ed è anche possibile contattare il gruppo volontari Emergency di Macerata macerata@volontari.emergency.it.