Testimonianze e speranze sul palco: "Dalla droga non si esce da soli"

"La droga distrugge i nostri figli", ecco l’appello al teatro Lanzi di Corridonia durante l’incontro promosso dalle associazioni Rondinella e Con Nicola oltre il deserto dell’indifferenza, guidate da Gaetano Angeletti e dall’avvocato Giuseppe Bommarito, con il prefetto Giovanni Signer e il questore Luigi Mangino. Bommarito, affiancato dall’ex questore Antonio Pignataro, consulente alla presidenza del consiglio del dipartimento politiche antidroga, ha analizzato i dati del sito Geoverdose.it. "Da gennaio sono stati registrati 81 decessi per overdose, 9 nelle Marche – ha affermato –. Il crack sta dilagando per i bassi costi e la facilità di preparazione".

"A maggio saranno vent’anni dalla nascita della Rondinella – ha esordito Angeletti –. Abbiamo salvato 128 ragazzi. Prima trovavamo genitori collaborativi, oggi no, sono inermi. Arrivano sempre più ragazzi tra i 15 e 17 anni con problemi gravi legati alla cannabis". Ha coinvolto sul palco i giovani don Antonio Coluccia, sacerdote romano sotto scorta, noto per la sua presenza anche di notte nei quartieri più degradati per predicare il Vangelo. Toccanti le testimonianze di due ragazzi introdotti dall’educatore Domenico Ferrantini della Comunità Incontro di Amelia, fondata da don Pierino Gelmini. "Sono entrato in un vortice di eroina e cocaina – ha raccontato un 30enne –. Trasgredivo a tutto. Dalla droga non si esce mai da soli".

Diego Pierluigi