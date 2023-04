Testimonianze, emozioni e storia al teatro Velluti grazie all’Anpi

Al teatro "Velluti" aneddoti ed emozioni si sono intrecciate nella manifestazione curata dalla sezione Anpi di Corridonia "Sesto Luciani" e patrocinata dal Comune, andata in scena sabato per celebrare l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, dove protagoniste sono state le storie dei soldati polacchi giunti nelle Marche durante la Seconda guerra mondiale.

La serata, condotta da Giuseppe Riccardo Festa, ha visto salire sul palco diverse persone con le proprie testimonianze, come quelle delle famiglie che vivono nel maceratese ma non solo, discendenti da soldati polacchi tra cui: Jurek Mosiewic Bonati, Paola Lisiska, Alida Hoffman e Gabriella Frankoska, affiancate dalle letture di Valentina Sannucci, sulle note di Fabio Valori e Alessandra Petrini.

"Interessantissima iniziativa non solo commemorativa, ma sapientemente organizzata per conoscere la nostra storia attraverso le testimonianze", ha sottolineato il sindaco Giuliana Giampaoli che, con l’assessore Massimo Cesca, ha accolto il console onorario della Repubblica di Polonia in Ancona, Cristina Gorajski, arrivata in città così come il primo cittadino di Loro Piceno, Robertino Paoloni, e i vicesindaci di Mogliano e Petriolo, rispettivamente Flavio Zura e Antonio Angelo Esposito. Particolare rilievo è stato dato alla figura di Jan Golota che di Corridonia ha fatto la sua casa e dove tutt’ora vive la famiglia, raccontata dai figli Franco e Rodolfo, intervenuti inoltre nella stessa mattinata all’Ipsia "F.Corridoni", con i preziosi contributi di Giuseppe Mazzaglia, studioso e autore del libro di prossima pubblicazione "Jan Golota, un eroico sarto da Bewingausen a Corridonia", e del presidente provinciale dell’Anpi Francesco Rocchetti.

Storicamente, infatti, il soldato Golota, il 20 giugno del 1944 insieme ad alcuni commilitoni polacchi e a due formazioni della "Brigata Majella", guidata dal capitano Mario Tajani, liberò la cittadina.

"Ci siamo proposti di ricordare la grande storia in una ottica di microstoria – ha affermato Morena Ermini, presidente dell’Anpi locale –, avvicinandoci alle nuove comunità che si sono formate, quando i soldati polacchi hanno scelto come donne della loro vita, le donne del maceratese e province limitrofe. Donne che con coraggio li hanno accolti e saputi inserire in contesti differenti rispetto alle loro origini, senza pregiudizio. Un percorso che si è snodato come un racconto che, partito da Corridonia, ha toccato Mogliano, Loro Piceno, San Severino, Loreto ed è arrivato fino in Argentina".

Diego Pierluigi