Thomas, baby prodigio delle danze caraibiche

di Andrea Scoppa

Per il concorso "Maceratese dell’anno", oggi è il giorno del più giovane in lizza, soli 14 anni ma già capace di vincere titoli italiani e mondiali. Il Carlino presenta Thomas Crucianelli, lo strabiliante enfant prodige di Morrovalle della scuola di ballo New Fashion.Gia.Man.Dance. Un talento raro nelle danze caraibiche e del resto il ritmo e certi movimenti scorrono proprio nelle sue vene essendo figlio d’arte. Più che figlio d’arte… sì perché i genitori sono Gianni Crucianelli e Manola Fontana, i fondatori dell’associazione di ballo che da anni propone corsi in più sedi sparse nella provincia, inoltre fa sistematicamente incetta di trofei nelle gare nazionali e internazionali. Thomas ne è la gemma più preziosa. Nel 2022, infatti, ha trionfato addirittura ai Campionati del Mondo Ido in Polonia mettendosi al collo 3 medaglie d’oro nella salsa shine, nella bachata shine e nel Caribe show. Più altre in coppia.

Thomas, quanto c’entrano i tuoi genitori nella scelta di cimentarti nel ballo?

"In realtà loro mi hanno lasciato libero, ma questo mondo mi è sempre piaciuto. Sono stati i miei zii (i pluricampioni del mondo Riccardo Ciminari e Silvia Fontana) ad insegnarmi le tecniche. Ho iniziato che avevo 5 anni".

Quante ore al giorno ti alleni per essere così bravo?

"Le ore variano a seconda se la sessione è individuale, in coppia o collettiva, comunque 4 volte la settimana".

Formidabile nel ballo ed invece a scuola?

"Dai ho una buona media del 7 e la matematica è la materia che preferisco".

Mai prese in considerazione discipline più comuni per un maschio come il calcio?

"Ho provato nuoto, ginnastica artistica e ciclismo, ma due cose contemporaneamente non riuscivo a farle e ballare mi piace più di tutto".

I compagni e gli amici ti sfottono o invece sono grandi tifosi?

"Beh in effetti praticamente tutti giocano a calcio e io sono l’unico a fare danza caraibica, però siamo sempre andati d’accordo e quando mi esibisco nelle vicinanze vengono a vedermi".

Sei fidanzato?

""Mi sono lasciato a giugno dopo qualche mese".

In gara, in tandem, hai una partner fissa e insieme vincete praticamente ovunque…

"Sì, è Arianna Zanconi, ho sempre ballato in coppia con lei. E’ molto brava e non ho mai pensato di cambiare compagna di ballo".

Qual è il tuo genere preferito?

"Non mi piacciono la danza moderna e la danza classica, mentre mi gustano tutti gli stili caraibici, salsa, bachata, eccetera. Io adoro questi suoni, anche quando non mi alleno li ascolto nella mia playlist".

Prima o poi dovrai andare in quei Paesi per toccare con mano la passione e la cultura…

"Lo farò sicuramente. Da piccolino con papà e mamma sono già stato a Santo Domingo".

Quanto ti ha emozionato la tv, la finale di ’Ballando on the road’ su Rai1 a fine novembre?

"Tantissimo, da una parte ero ansioso ma dall’altra non vedevo l’ora di danzare. Non sono riuscito ad arrivare a ’Ballando con le Stelle’ ma eravamo oltre 600 ai provini e siamo rimasti in 36, dunque sono contento, è stata una grande esperienza".

Il 2022 ti ha visto in cima al mondo: cosa puoi volere di più ora?

"A Varsavia è stato stupendo, prossimamente vorrei vincere quanto zio Riccardo".

E nel tuo futuro ti vedi sempre in questo mondo?

"Certo. Spero di continuare così e diventare magari maestro, mi piacerebbe anche far crescere il nome della New Fashion.Gia.Man.Dance".

Perché i lettori dovrebbero votare te oltre ai tanti successi?

"Perché penso che i giovani vadano aiutati, specie se sono determinati come me".