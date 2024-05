Thriller ambientato a Serravalle, appuntamento sabato in libreria con il romanzo di Marco De Biagi

Serravalle arriva a Macerata. Il libro "Serravalle, dove i cattivi pensieri possono uccidere", scritto da Marco De Biagi e pubblicato a gennaio da Bookabook grazie a un crowdfunding, dopo una serie di presentazioni arriva a Macerata dopodomani alle 18 nella libreria "Giunti al punto". Questo urban-dark fantasy è ambientato a Serravalle. L’autore abbandona Roma quattro anni fa e viene a rifugiarsi in questo paese riallacciandosi così alle radici della sua famiglia. Inizia a scrivere per vincere la solitudine e ne esce questo thriller, suo libro d’esordio.

Qual è la cosa che attrae e incuriosisce i lettori?

"Per chi conosce la zona – spiega De Biagi – sicuramente il fatto che si parli di un paese dei Sibillini, ferito e, spesso, dimenticato; l’idea che qualche personaggio, anche se del tutto romanzato ovviamente, possa riconoscersi ed essere riconosciuto; il fascino indiscusso del thriller. Per chi non conosce la zona, la curiosità di conoscerla e visitare i luoghi in cui si sono mossi i personaggi di cui hanno letto".

Il turismo da romanzo funziona?

"A gennaio, quando è uscito il libro, nutrivo molte speranze e ora, con la bella stagione e le presentazioni fatte in giro per le Marche e non solo, posso confermare il mio desiderio".

Quindi l’esperimento editoriale è riuscito?

"L’esperimento di incuriosire i lettori verso il piccolo borgo di Serravalle, che è una manovra funzionale, riscuote interesse verso il territorio. Per esempio nella penultima presentazione organizzata a Castelraimondo, ho notato che buona parte del pubblico non era mai stata a Serravalle, nonostante la distanza sia di appena 20 chilometri, e si è riproposto di organizzare lì un’uscita".

Prossima tappa dopo Macerata?

"Sarà Perugia. Di tanto in tanto vengono organizzate presentazioni nelle regioni limitrofe allo scopo di incuriosire i lettori sul nostro territorio".

Paola Olmi