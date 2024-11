Thunder, Anna Poggio suona la carica: "Il successo nel derby ci dà la spinta giusta"

La vittoria nel derby con Ancona torna a far sorridere la Halley Thunder Matelica che sale a 8 punti in classifica e diventa la più immediata inseguitrice della coppia di testa Mantova – Udine. Sugli scudi l’intera squadra, anche se spicca la prestazione di Anna Poggio (foto), miglior realizzatrice del match con 22 punti. "Sono molto contenta di come sia andata la partita – dice la giocatrice –, abbiamo iniziato bene, ma poi non siamo riuscite mai a prendere veramente il sopravvento sull’avversario. Però nell’ultimo quarto abbiamo difeso meglio e siamo state brave a chiudere la sfida con un bel vantaggio. Dopo la sconfitta di Bolzano era importante riprendere fiducia e quindi questa vittoria casalinga nel derby ci dà la spinta giusta per affrontare nel migliore dei modi le prossime gare". Nel corso del match si sono distinte anche due giocatrici che giocano un po’ meno come Shash e Patané, mentre sono arrivati due record personali per Ilaria Bonvecchio (2mila punti in A2 e mille rimbalzi) e un altro record per Debora Gonzalez: 3mila punti realizzati fra serie A1 e serie A2. Prossimo impegno, sabato 16 novembre, in trasferta sul campo del Vigarano, fanalino di coda del girone ancora fermo a quota 0 dopo sei giornate di campionato.

m. g.