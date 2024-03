Thunder Matelica beffata nel finale. È l’Alperia Bolzano a fare festa

thunder matelica

50

alperia bolzano

52

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite2, Cabrini 9, Celani 3, Georgieva 5, Gramaccioni ne, Zamparini, Poggio 8, Montelpare 4, Michelini ne, Offor 3, Sanchez 8, Dell’Orto 8. All. Sorgentone.

ALPERIA BOLZANO: Kotnis 2, Mazzucco ne, Schwienbacher 4, Rainis 6, Giordano, Egwoh 16, Gualtieri 6, Missanelli ne, Vella 18, Kob ne. All. Sacchi.

Arbitri: Roberti di Napoli e Manganiello di San Giorgio del Sannio.

Parziali: 15-15, 33-33 (18-18), 36-43 (3-10), 50-52 (14-9).

Ancora una bruciante sconfitta casalinga per la Halley Thunder che, dopo aver perso per un solo punto il suo ultimo incontro interno contro la capolista Udine, cede al Bolzano per appena due lunghezze al termine di un match molto equilibrato e combattuto. L’amaro risultato è maturato in un acceso finale che vale la pena raccontare subito. La gara, infatti, è in equilibrio nei primi due parziali, terminati 15-15 e 33-33. Dopo l’intervallo le ospiti riescono a trovare lo scatto per l’allungo e ingabbiano le azioni d’attacco delle matelicesi, capaci di realizzare soltanto tre punti in dieci minuti. Coach Sorgentone sprona la squadra e nell’ultima frazione di gioco le padrone di casa danno tutto per rimettere in piedi il match. Grazie a un parziale di 7-0 (bomba di Georgieva e 4 punti di Poggio, due dei quali dalla lunetta), la Halley Thunder arriva al 46-48 e poi pareggia il conto con l’ultima arrivata Dell’Orto, la play ingaggiata dal Club per sopperire all’assenza della Gramaccioni, infortunata. Ristabilita la parità Bolzano ci riprova (48-50), ma Cabrini replica alla grande (50-50). Si entra nell’ultimo minuto di gioco, Vella (migliore realizzatrice della partita) firma il 50-52, coach Sorgentone chiama il time out a 25 secondi dalla sirena. Si riparte con palla in mano a Matelica, però le ospiti alzano il muro ed evitano il graffio finale delle matelicesi che poteva valere almeno un tempo supplementare. Ora il campionato si ferma per le finali a 8 di Coppa Italia, competizione che vede impegnata anche la Halley – venerdì alle 18.30 a Roseto – contro il San Giovanni Valdarno.

m. g.