"Ti amo o qualcosa del genere". Risate ed emozioni al comunale

Il fine settimana si accende di risate, equivoci e sentimenti a Treia con "Ti amo o qualcosa del genere", in programma sabato alle 21.15 al teatro comunale. Una commedia brillante che, con ironia e leggerezza, esplora i delicati equilibri tra amicizia e amore, portando in scena una girandola di situazioni esilaranti e colpi di scena. Sul palco, un cast d’eccezione: Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz danno vita a un intreccio irresistibile dove il confine tra amicizia e amore si fa sottile e imprevedibile. Cosa succede quando l’amicizia si spinge troppo oltre? Esiste davvero un confine tra l’affetto e l’attrazione? E, soprattutto, sarà l’amore a trionfare o ci saranno nuove, sorprendenti verità? Con ritmo incalzante, battute sagaci e un intreccio appassionante, "Ti amo o qualcosa del genere" è l’appuntamento perfetto per chi vuole trascorrere una serata leggera, divertente e ricca di emozioni. Info e prenotazioni: tonicoservoce@gmail.com oppure 3392304624 (ore 15-20). Prevendita online www.liveticket.it/tonicoservice. Dalle 9 alle 14: 0733.218706/218711. Mail: ufficio.cultura@comune.treia.mc.it.